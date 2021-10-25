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Rus savaş filosu Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptı

TOKYO (AA)  |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 8:01 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 8:01

Rus savaş gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Tsuşima Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.


Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, boğazın 140  kilometre güneybatısından geçiş yapan gemilerin, Japon Denizi istikametine  ilerlediği belirtildi.
 
Açıklamada, filo Tsuşima'nın 60 kilometre kuzeydoğusundayken bir Rus  gemisinden helikopterin havalandığı kaydedildi.
 
Japonya Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği  basın toplantısında, Japon hükümetinin durumu yakından izlediğini ifade etti.
 
 
İsozaki, "Japonya'yı çevreleyen sular ile hava sahalarında gözlem  faaliyetlerini tam kapsamlı olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
 
Rus gemilerinin, ay ortasından beri ortak tatbikat gerçekleştiren Çin  ve Rusya donanmalarından unsurlar olabileceği belirtildi.
 

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