Rus muhalif Navalny’in 'zehirlenme' iddiasıyla ilgili flaş gelişme! İç çamaşırına...

Rus siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Aleksey Navalny'in zehirlendiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Almanya'daki zehir icadet eden bir yetkilinin açıklamasına göre, "Navalny'nin valizindeki iç çamaşırına zehir serpildi. Zehir vücuda iç çamaşırından yayıldı" diye konuştu

Rus muhalif Aleksey Navalny'in zehirlenme iddiasıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeye göre, 2 haftadır yaşam savaşı veren Navalny’nin, iç çamaşırına serpilen bir zehirden etkilendiği öne sürüldü.

Almanya'nın başkenti Berlin 'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Navalny'ın zehirlenmesi olayıyla ilgili yeni bulgular açıklandı. Navalny, Sibirya ’da uçaktayken zehirlenme şüphesiyle Almanya ’ya getirilmiş ve Berlin’de bir hastaneye kaldırılmıştı. 2 haftadır komada yaşam savaşı veren Navalny’nin iç çamaşırına konulan bir zehirden etkilendiği öne sürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRINA ZEHİR SERPİLDİ

Sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan ‘Novichok'u icat eden Vladimir Uglev’e (73) göre, Rus muhalif Alexei Navalny iç çamaşırına zehir serpildi. Uglev, Rus gizli servis görevlilerinin Navalny'nin Tomsk'taki oteline girerek bavulundaki iç çamaşırlarına ve çoraplarına bir damla zehir serpmelerinin yeterli olacağını ifade etti.

KREMLİN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Diğer yandan Navalny’nin arkadaşları ise zehirin, bir havaalanı kafesinde Navalny’nin çayına karıştırıldığı öne sürmüştü. Kremlin olay hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Navalny, Berlin’de bir hastanede hali hazırda komada yaşam savaşı veriyor.

ALEKSEY NAVALNY KİMDİR?