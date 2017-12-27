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Rus muhalif Navalnıy halkı sokağa çağırdı

27 Aralık 2017 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 17:03

Rus muhalif Navalnıy, Rusya'da gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylığının reddedilmesi üzerine destekçilerinden sokaklara çıkmalarını istedi.


Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"  kurucusu Aleksey Navalnıy, Rusya’daki başkanlık seçimlerine yönelik boykot  çağrısını desteklemek için halkı sokağa çağırdı. 
 
Navalnıy, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Rusya’da 18 Mart  2018'de düzenlenecek başkanlık seçimlerini boykot çağrısını yineledi.
 
Seçimlerde oy vermenin anlamsız olduğunu savunan Navalnıy, “Kremlin’i  ilgilendiren tek konu, seçimlere katılacak insan sayısının yüksek görünmesi. O  halde bu seçimlerde oy vermenin de bir anlamı yok. Geriye kalan tek seçenek  seçimlerin boykot edilmesidir. Tüm Rus halkını boykot kararını desteklemek için  28 Ocak'ta sokağa çıkmaya çağırıyorum.” dedi.
 
Rusya Merkezi Seçim Komisyonundan pazartesi yapılan açıklamada,  hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın  Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday  olamayacağı belirtilmişti.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı protesto gösterilerinin  öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat  Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.
 
 

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