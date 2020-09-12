12 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8630 0.65
USD 7,4770 0.37 ALTIN 466,870 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rus modelin şüpheli ölümü! Casus iddiası

12 Eylül 2020 Cumartesi - 7:53 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 7:55

32 yaşındaki Rus model, İtalya’da çekim için botla açıldıkları denizde boğuldu. Grubun NATO üssünün yakınında olmaları ve botta drone bulunması casusluk şüphesi doğurdu.


Rus model Galina Fedorova, meslektaşı Eva Tranovsi ve Letonyalı fotoğrafçı Yev Taranovs, İtalya’nın Sardunya adasında şişme bir bot kiralayarak denize açıldı. Fotoğrafçının iddiasına göre, denizde çekim yapacaklardı. Ancak 32 yaşındaki Galina Fedorova dengesini kaybederek bottan denize düştü ve kayalıklara çarparak hayatını kaybetti. Modelin cansız bedeni İtalyan liman idaresine ait bir devriye botu tarafından bulundu. İtalyan sahil güvenlik görevlileri botta yaptıkları araştırmada, bir drone ve çok sayıda içki şişesi buldu. Olayın NATO’nun Avrupa’daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesinin doğmasına neden oldu.
 
Üssü çekeceklerdi
 
Fotoğrafçıyla ölen modelin meslektaşının çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Galina Fedorova’nın kesin ölüm nedeni otopsiyle anlaşılacak. Fotoğrafçının çekim için kullandığını iddia ettiği drone’a da savcılık el koydu. Grubun casusluk yaptığı, NATO karargahını drone ile çekmek istedikleri öne sürüldü. Fotoğrafçı sorgulanırken, savcı yardımcısı Enrico Lussu drone ile çekilen görüntülerin inceleneceğini söyledi. Basın olayın casusluk boyutunun araştırıldığını yazdı. Rusya’da doğup büyüyen, Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Galina’nın ailesi kızlarının ölümünün aydınlatılmasını istedi.
 

ETİKETLER

drone nato üs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.