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Rus milyarder Oleg Tinkov ölüm döşeğinde!
Sibirya’da, Kemerovo kömür madeninden ekmek yiyen bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğdu, yoksullukla geçen yıllardan çıkıp Forbes milyarderler listesine girdi. Rus milyarder Oleg Tinkov şimdi ölüm döşeğinde. Durumu hızla kötüleşiyor ve doktorlar yaşama şansının yüzde 40 ila 50 arasında olduğunu söylüyor.
52 yaşındaki Oleg Tinkov, ekim 2019’da konan lösemi teşhisinin ardından hayatının mücadelesini veriyor. TürkRus.com'da yer alan habere göre Londra’da tedavisi devam eden Tinkov’a kemoterapi yetmedi, kemik iliği nakli yapıldı. Doktorlar önce “100 günde iyileşeceksin” dedi, sonra bu vade 200 güne çıktı ve kendi ifadesine göre şimdi “Bir yıldan önce gelişme bekleme” diyorlar…