Rus medyasından flaş Türkiye açıklaması! 'Sınırlar açılırsa...'

Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya ’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.

Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.

Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.