21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.528 1.05 EURO 7,8510 0.00
USD 6,8590 0.01 ALTIN 402,060 0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rus medyasından flaş Türkiye açıklaması! 'Sınırlar açılırsa...'

DHA |  21 Temmuz 2020 Salı - 12:06 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:11

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye’ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.


Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.
 
Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti.
 
Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.
 
Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.

ETİKETLER

Rusya gazete Kommersant türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.