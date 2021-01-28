Rus mahkemesi Navalny'nin tutukluluğunun devamına karar verdi

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny bugün çıktığı duruşmaya online olarak katıldı. Mahkeme, Navalny'nin bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararını verdi.

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya ’ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny bugün çıktığı duruşmaya online olarak katıldı. 160 gazetecinin katıldığı Moskova Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada, Navalny'nin sık sık şaka yaparak iyi görünmeye çalışması dikkat çekti. Navalny'nin 18 Şubat'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararını verdi.

"AVUKATLARIMLA KONUŞMAK İÇİN FIRSAT VERİLMEDİ"

Duruşmaya online katılan Navalny, tutuklandıktan sonra avukatlarıyla hiç konuşmadığını ve kendisine böyle bir fırsat verilmediğini söyledi. Nvalny'nin bu sözünün ardından, hakim duruşmaya ara verdiğini duyurdu. Ve avukatlar dışında herkesten mahkeme salonunu terk etmesini istedi. Navalni, 17 Ocak'ta Moskova havaalanında gözaltına alınmasından bu yana avukatına bire bir erişiminin engellendiğini iddia etti. Rus polisinin birçok Navalni taraftarının evine gece baskını düzenlediği ve tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi. Haftasonu Rusya’nın 100'den fazla kentinde Navalni’nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda 3 bin 900'den fazla kişi gözaltına alındı.

KARDEŞİ, AVUKATI VE ŞAHSİ DOKTORU DA GÖZALTINDA

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin kardeşi Oleg Navalni, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.

NAVALNY'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalni de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.