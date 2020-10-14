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Rus kozmonotlar ve NASA astronotu rekor hızla ISS'e ulaştı

DHA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 20:04 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 20:04

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kathleen Rubins ve Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov, Sergey Kud-Sverçkov, Kazakistan'daki uzay üssünden Soyuz-MS-17 uzay aracıyla ultrahızlı uçuş planıyla 3 saat içerisinde rekor hızla Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaştı.


NASA astronotu Kathleen Rubins ve Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov, Sergey Kud-Sverçkov, Kazakistandaki Baykonur Uzay Üssünden ISSe Soyuz-MS-17 uzay aracıyla ultrahızlı uçuş planıyla 3 saat içerisinde rekor hızla ulaştı. Ekibin, ISSde 6 ay kalması planlanıyor. Öte yandan, ekibin Rus Zvezda modülünde tespit edilen hava sızıntısının onarımı için ekipman götürdükleri aktarıldı.
 

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