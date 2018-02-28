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Rus hackerlardan Almanya'ya siber saldırı!

İHA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 20:37 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:37

"Rus APT28“ isimli hacker grubu, Almanya'nın kalbi sayılan kurumlara siber saldırıda bulundu.


Alman Haber Ajansı DPA'nin haberine göre, "Rus APT28“ adlı hacker grubu yüksek güvenlikli olarak kabul edilen Federal Hükümet başta olma üzere Dışişleri ve Savunma Bakanlığının sistemine saldırıda bulundu. Saldırıların uzun zamandır devam ettiği belirtilen haberde, 2015 yılında Federal Meclisin bilgisayar sistemine siber saldırı düzenlendiği, son saldırıyla birlikte "Rus APT28“ korsanlarının arkasında Rus devlet kurumlarının olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. 
 

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