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Rus gemisi Karadeniz'de battı

17 Ocak 2021 Pazar - 13:13 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 13:13

Bartın Valisi Sinan Güner, "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı" açıklamasında bulundu.


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