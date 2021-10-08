Rus gazetecinin Kars ve Ağrı ile ilgili skandal sözlerine sert tepki

Rusya'da yayınlanan bir televizyon programında Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan küstah sözler sarf edildi. “Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı” adlı programda konuşan Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Kars ve Ağrı Dağı’nın Rusya ’ya geri dönmesini istiyorum…” sözleriyle skandala imza attı. Simonyan, 'Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti. Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de. O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan 'ın ana sembolüdür' ifadelerini kullandı. Skandal sözlere sert tepki geldi.

KARPAT BAŞKANI KOÇALİ'DEN TEPKİ

Daha önceki açıklamaları nedeniyle de tartışılan Simonyan'a tepkiler çığ gibi büyürken Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali'den de sert yanıt geldi. Kars'ın kurtuluş yıldönümü olan 30 Ekim'den önce böyle bir açıklamanın yapılmasını manidar bulduğunu ifade eden Koçali, "43 yıl Rus işgali altında kalan ve atalarımızın can pahasına kurtardığı toprakların üzerinde sonsuza kadar Türk bayrağı dalgalanacaktır" dedi.

'TOPRAĞIMIZA GÖZ DİKENE DÜNYAYI DAR EDERİZ'

Bu tür provokasyon ve oyunları bozacaklarını söyleyen Koçali şunları söyledi:"Anadolu'ya 1071'de değil 5 bin yıl önce geldik. Edirne 'den Kars'a bu vatan toprakları bizimdir. Değil bu ülkeden toprak talep etmek bir karış toprağına göz dikenlere dünyayı dar ederiz"

KARS'IN RUS İŞGALİNDEN KURTULUŞU