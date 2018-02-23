Rus diplomatik kuryesiyle kokain kaçıran çete yakalandı

Arjantin'de Büyükelçiliğe bağlı bir binada yapılan aramada 400 kg kokain bulundu ancak bu açıklanmadı. Gizli operasyon yürüten polis, diplomatik bagaja takip cihazları yerleştirdi. Yakalanan kokainin piyasa değeri 50 milyon dolar.

Arjantinli yetkililer ülkeden diplomatik kurye ile Avrupa 'ya kokain kaçıran şebekenin beş üyesinin yakalandığını açıkladılar.

Polis 2016 yılının Aralık ayında, durumu farkeden Rusya büyükelçisinin ihbarı üzerine büyükelçiliğe bağlı bir binada arama yapmış ve diplomatik kuryenin içine yerleştirilmiş 400 kg kokain bulmuştu.

Fakat Arjantin polisi kokaini bulduğunu açıklamadı ve gizli bir operasyon başlattı. Polis, kokaini alıp yerine un yerleştirdiği diplomatik bagaja takip cihazları yerleştirdi.

Şimdi Arjantinli yetkililer operasyon sayesinde Arjantin ve Rusya'da bazı kişilerin tutuklandığını açıklıyorlar.

Arjantin İçişleri Bakanı Patricia Bullrich, Buenos Aires'deki Rusya Büyükelçiliği'nde bulunan gayet saf ve iyi kalite kokainin piyasa değerinin 50 milyon euro olduğunu söyledi.

Arjantin, Rusya, Almanya üçgeni

Bakan, kokainin Rusya ve muhtemelen Almanya'ya gönderildiğini kaydetti.

Kaçakçılık şebekesinin başı olduğu düşünülen kişinin Almanya'da olduğunu ve Alman polisi tarafından tutuklanmasının beklendiğini de ekledi.

Şu ana kadar Arjantin'de iki ve Rusya'da üç kişinin tutuklandığı açıklandı.

Operasyon, Arjantin ve Rusya güvenlik örgütlerinin işbirliği ile yapıldı.

Arjantin İçişleri Bakanı, Buenos Aires'te tutuklananlardan birinin polis memuru olduğunu söyledi.

BBC Türkçe