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Rus bilim insanları, 50 bin yıl önceki virüsleri tespit etmeye çalışıyor

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 20:58 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 20:58

Rusya’da bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşmış hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı. Bilim insanlarının söz konusu araştırma için 50 farklı örnek topladığı açıklandı.


Rusya’nın doğusundaki Yakutsk kentindeki Yakutsk Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşabilmiş ve ele geçirilen hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı.
 
Bilim insanlarının, araştırma kapsamında bu hayvanlardan 50 farklı örnek aldıkları belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Olesya Okhlopkova, “Rusya'da paleo-virolojinin gelişimine katkı sağlamayı mümkün kılacak paleo-virüsler bulmak istiyoruz” dedi.
 
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Araştırmanın amacının virüslerin geçirdiği evrimi incelemek olduğunu belirten bilim insanları, dünyada gelecekte ortaya çıkabilecek ve Covid-19 gibi salgına neden olabilecek virüslere de ışık tutabileceğini duyurdu.
 
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