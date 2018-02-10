Rus askerleri hedef vurmak için yarıştı

Abhazya’da bulunan Rus askeri üssünde askerler, başkent Sohum'a bağlı Tsabal köyünde hedef vurma yarışması düzenledi. Gerçek füze ve silahların kullanıldığı yarışmada askerler hedefi daha iyi vurabilmek için yarıştı.

