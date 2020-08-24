Rus aşısıyla ilgili flaş gelişme! İlk o ülke alacak...

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı aşıyı alacak ilk ülkenin Belarus olacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta tüm dünya kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada Rus bilim insanlarının korona virüs aşısını geliştirdiğini açıklamış ve aşının adını Sputnik V koyduklarını belirtmişti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, aşıyı ilk Belarus ’un alacağına karar verildiği ifade edildi.

Basın ofisinden yapılan açıklamada, “İki devlet başkanı Belarus vatandaşlarının gönüllü olarak üçüncü aşamada aşıyı alacakları kararı verildi. Böylelikle Belarus, Rusya’nın aşısını ithal edecek ilk ülke olacak” denildi.