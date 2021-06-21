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Rumların Türkiye karşıtı hamlesi ifşa oldu

21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:11 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 11:11

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs dışişleri bakanının mevkidaşlarını Türkiye'ye gelmemeleri için aradığını belirterek "Yunanlılar KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Antalya'ya gelmesi sonrası vazgeçti" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu (ADF)'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu kaydederek, bunun diplomasiye uygun olmadığını ifade etti.
 
Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde Yunanistan'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma katılan liderlere verdiği resepsiyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Forum katılımcıları arasında yer alan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcısı olduğu resepsiyona katılmadığı öğrenildi.
 
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde yapılan ADF'nin kapanışı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı.
 
'YUNANLILAR TATAR'IN ADF'YE GELMESİ SONRASI VAZGEÇTİ'
 
GKRY Dışişleri Bakanı Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde Yunanistan'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aynı tavrı sürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, görüşmelerde farklı, basın önünde farklı bir tavır sergilediğinin de altını çizdi.
 
BORELL RESEPSİYONA KATILMADI
 
Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma katılan liderlere verdiği resepsiyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Forum katılımcıları arasında yer alan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcısı olduğu resepsiyona katılmadığı öğrenildi. (Milliyet)

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