Rum yetkili açıkladı: Maraş açılma safhasına geldi, engel olunmadı

Rum Müzakereci ve Birleşmiş Milletler’deki (BM) Rum daimi temsilci Andreas Mavroyannis, 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın Türkler tarafından açılma safhasına getirildiğini ve engel olunmadığını söyledi.

Maraş’ın yerleşime açılması faaliyetlerinin devam ettiğini, uzun zaman önce başladığını ifade eden Mavroyannis, "Maalesef bizim tarafın ve özellikle uluslararası toplumun sert ve güçlü tepkisi olmazsa, yakın gelecekte bir gün kendimizi tersine çevrilmesi zor emrivakilerle karşı karşıya bulacağız" dedi.

'TÜRKİYE'YE KARŞI SERT TUTUM ALINMADI'

Rum medyasına açıklamalar yapan Mavroyannis, Türkiye'nin attığı adımlar karşısında ilerleme sağlayamama nedeninin Rum dış politikasının başarısızlığı olmadığını ifade etti. Mavroyannis, geniş deneyime sahip büyük bir ülke olmadıklarını, zor bir çevrede var olmaya ve dayanaklarını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Rum gazetecilerin, "O zaman beklenti çıtasını neden yükselttik?" sorusuna ise Mavroyannis, "Olanaklarımızı abarttığımızı söyleyemem. Çıtayı olması gereken yere koymak kötü bir şey değil" cevabını verdi. Uluslararası toplumun Türkiye'ye karşı ‘gerektiği kadar’ sert tutum alamadığını belirten Rum yetkili, "Maraş’ın yerleşime açılması faaliyetleri ve diğer birçok faaliyete dair değerlendirmelerde BM’den adil davranış görmedik" dedi.