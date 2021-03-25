Rum kesiminde skandal görüntüler! Haç resmi çizip, Türklere ölüm...

Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramının 200üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türke ölüm sloganları attı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisinin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, Bütün Türklere ölüm, 1821 yazdı.

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın ifadeleri yer aldı.