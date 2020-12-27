Rum Başpiskopos II. Hrisostomos: Erdoğan gerçek bir vatansever

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum basınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hristostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadisin bir görüşmelerinde kendisine, iki devletli çözümü istediğini söylediğini, ELAMa başta destek verdiğini ancak daha sonra vazgeçtiğini ve DİKOnun üç kurucusundan biri olduğunu açıkladı.

"ERDOĞAN GERÇEK BİR VATANSEVER"

Rum basınına konuşan II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini de paylaşarak, Türklerin lideri Erdoğan, yıllarca Türkiyenin ucuz işgücünü kullanan Avrupa dan bugün intikam alan gerçek bir vatansever ifadelerini kullandı.

REFERANDUMDA HAYIR ÇIKMASI İÇİN 50 BİN KIBRIS LİRASI HARCADIM

II. Hrisostomos, 2004 yılındaki Annan planı referandumlarda hayıra destek vermek için 50 bin Kıbrıs Lirası harcadığı itirafı hatırlatılarak, bu paraları nerelere verdiği sorulduğunda şunları söyledi: Halkı yönlendirmemiz için afiş çıkarmak, şunu-bunu yapmakla ilgilenen bir grup vardı. O zaman bir gazeteci, Başpiskoposluk tarafından kesilmiş 50 bin liralık bir çek fotokopisini sallayarak geldi. Onu kendisine bir muhasebeci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpiskoposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak Kilisenin mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun? diye bağırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti

İNGİLİZLER ADİ, BİZİ YIKACAKLARINI SANDILAR

II. Hrisostomos, eski Rum lider Tasos Papadopulos kast edilerek o size, barikatların açılmasını istemediğini söyledi mi? sorusu üzerine İstemiyordu. Hakikaten istemedi. Bize sıkıntı yaratacağını biliyordu dedi ve şunları ekledi: Halk haykırarak Avrupaya hayır diyelim dediğinde bir açıklama yaptım ve hayır büyükler içindir, küçükler için değil dedim. 2003te Başkanlığa çıktım. İzah ettim dedi. Öte yandan, II. Hristostomos kendisine yöneltilen, 2004teki Annan referandumda verilen hayır cevabını nasıl izah edersiniz? sorusuna Kaybettiğimizi görüldü. Kıbrıs gidiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti gidiyor. İngilizler adi. O sakat bağımsızlığı verdiler ve Kıbrıs Cumhuriyetini istedikleri zaman yıkabileceklerini zannettiler ifadelerini kullandı.