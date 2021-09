Ruhunuzu yenileyecek 7 altın öneri

Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna “Halen devam eden pandemi sürecinde iyi ve olumlu olan her tür aktiviteyi gerekli kurallara uyarak olabildiğince hayatımıza entegre etmeye çalışmalıyız. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ruh ve beden sağlığı ilişkisi, kaygı dozunun hızla yükseldiği toplumumuzda ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir konu. Araştırmalar, ruhsal sağlık sorunu olan bir bireyin kalp hastalığı gibi önlenebilir bir fiziksel sağlık sorunu yaşama ya da bağışıklığının zayıflaması olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yoğun kaygıyla yıpranan ruha iyi gelen her şey bedeni besleyeceği gibi beden sağlığı için gerçekleştirilen her tür fiziksel aktivite ruh sağlığımızı koruyup geliştirecektir” diyor. Uzman Klinik Psikolog Şehnaz Tuna, pandemide iyice yıpranan ruhumuzu yenileyecek 7 altın öneride bulundu.