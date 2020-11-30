Ruhsatsız göz polikliniğine jandarma baskını

İlçede yabancı uyruklu bir kişinin ruhsatsız olarak çalıştırdığı göz polikliniğinde geneli Suriye uyruklu kişiler olmak üzere ücret karşılığı muayene yaptığı bilgisini elde eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve KOM şubesi ekipleri, harekete geçti. Jandarma ekiplerince adresi tespit edilen ruhsatsız göz polikliniğine il Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte baskın yapıldı.

Ruhsatsız açılan poliklinikte yapılan aramada, kullanıma hazır çok sayıda göz muayene ve kontrolünde kullanılan ekipman, birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.