30 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.284 -3.40 EURO 9,3350 -0.18
USD 7,8210 0.09 ALTIN 447,180 -0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ruhsatsız göz polikliniğine jandarma baskını

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 23:38 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 23:38

Mersin'in Mezitli ilçesinde, jandarma ekiplerince ruhsatsız göz polikliniğine baskın yapıldı. Ruhsatsız poliklinik çalıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


İlçede yabancı uyruklu bir kişinin ruhsatsız olarak çalıştırdığı göz polikliniğinde geneli Suriye uyruklu kişiler olmak üzere ücret karşılığı muayene yaptığı bilgisini elde eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve KOM şubesi ekipleri, harekete geçti. Jandarma ekiplerince adresi tespit edilen ruhsatsız göz polikliniğine il Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte baskın yapıldı.
 
Ruhsatsız açılan poliklinikte yapılan aramada, kullanıma hazır çok sayıda göz muayene ve kontrolünde kullanılan ekipman, birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosya ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 

ETİKETLER

Mersin göz polikliniği Mezitli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.