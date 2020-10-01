Ruhsal bozukluklar yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkiliyor

Ruh sağlığının, çocukluk ve ergenlikten yetişkinliğe kadar hayatın her aşamasında önemli olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, "Ruh sağlığı anne karnından ölüme kadarki bütün bir zamanı kapsar. Duygusal ve psikolojik olarak iyi oluşunuzu ifade eden ruh sağlığınız, iyi bir zihinsel sağlığa sahip olmak nispeten mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Hepimiz bazen üzgün, endişeli veya sinirli hissedebiliriz. Ancak bu duygular sürekli hale gelip günlük yaşamı da rahatsız etmeye başladığında profesyonel destek almak gerekiyor. Ruhsal bozukluklar yetişkin insanları olduğu kadar çocukların da günlük yaşantısını etkiliyor” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Doç. Dr. Murat Yüce şöyle devam etti:

“Hiperaktivite bozukluğu, otistik bozukluk, tik bozukluğu, depresif bozukluk, ergenlik dönemi sorunları, anne ve babası ayrılan çocuklarda ruhsal bozukluklar gibi durumlar çocuklarda sıklıkla görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Her insanın duygu durumları, heyecanları, üzüntüleri olduğu gibi ruhsal bozukluklar da farklı insanlarda farklı belirtiler verir. Yetersiz uyku ve ya uykuda huzursuzluk, endişeli ve huzursuz hissetmek, yorgun, huysuz, yorgun, sinirli, ağlamaklı veya çoğu zaman üzgün hissetme, zevk alınan işleri-hobileri yapmaktan keyif almama ve uzun süreli bırakma durumu, sosyal bozukluk ve arkadaş kaybı, unutkanlık, kontrol kaybı veya dikkatsizlik, hızlı kilo kaybı veya alımı, açıklanamayan ağrılar, fiziksel anlamda kötü hissetme, okul veya işe gitme isteğinin bitmesi bu ve bunun gibi durumlarda psikolog veya psikiyatra danışmak gerekiyor.”

Çocukların ruh haline dikkat

Psikiyatrisi Uzmanı Yüce, “Çocuklardaki ruhsal hastalıkları ebeveynlerin belirlemesi oldukça zor olabilir fakat yukarıda saydığımız belirtiler de bunu ortaya çıkarabilir. Fakat şunu görüyoruz ki tedavi ile yarar görebilecek çocukların çoğu gereken yardımı görememektedir. Çocuklarda ruhsal hastalıkların uyarı işaretlerini aileler yakından takip etmeli bunu görmeli ve çocuğunuzun bununla başa çıkabilmesi için nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmeli ve tıbbi destek almalısınız" diyerek sözlerine son verdi.