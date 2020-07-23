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Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 19:57 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 19:57

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın sağlık kurallarına uymaması ve virüsün zayıfladığını zannetmesinin ardından yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgayı yaşadıklarını söyledi.


Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının  ardından konuşan Cumhurbaşkanı  Ruhani, Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda  bulundu.
 
Koronavirüsün ikinci dalgasının ekonomik faaliyetlerin başlamasından  kaynaklı olmadığını savunan Ruhani, "Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci  dalga yaşandı. Halk, virüsün zayıfladığını zannetti. Vakalar, düğün, sünnet ve  taziye gibi merasimler nedeniyle arttı." ifadelerini kullandı.
 
Salgını önlemek için kapalı alanlarda ve alışveriş merkezlerinde maske  kullanımını zorunlu hale getirdiklerini ve düğün, taziye, sünnet ile benzeri tüm  toplu etkinlikleri yasakladıklarını hatırlatan Ruhani, şöyle devam etti:
 
"Son bir iki haftada birçok eyalette maske kullanımı ve toplantıların  yapılmaması nedeniyle vakaların düştüğünü görüyoruz. Salgının yeniden  tırmanmaması ve önlenmesi için halk davranışlarını ve yaşam biçimini  düzeltmelidir."
 
Ruhani, "ruhsal bir ihtiyaç" olarak nitelediği aşure törenlerinin de  düzenleneceğini sözlerine ekledi.
 
  
 
 

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