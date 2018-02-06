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Ruhani'den flaş açıklama: Son derece iyi

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 21:36 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 21:36

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizi, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ve ABD'nin bölgedeki mevcudiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Tahran'da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani,  bölgenin gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
 
Ruhani, ülkesinin Türkiye ve Rusya ile ilişkileri hakkında, "Suriye  konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi bir ilişki sağlanmıştı. Şimdi  Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda." ifadelerini kullandı.
 
Ruhani, Türkiye ve Rusya ile diyaloglarının "çok iyi durumda" olduğunu  vurguladı.
 
ABD'nin Suriye'deki varlığı ve Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya  karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine İran  Cumhurbaşkanı Ruhani,  şunları söyledi:
 
"ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetini kınıyoruz. Çünkü amaç ve hedefleri  dürüstçe değil. ABD, Suriye'yi parçalamanın peşinde. Türkiye'nin attığı adımlarla  ilgili yaklaşımımız da ilkeseldir. Bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin toprağına  girerken o ülkenin devleti ve halkından izin almalıdır. Biz Türkiye'nin Suriye'ye  girmesine bu açıdan bakıyoruz. O nedenle arzumuz Türkiye'nin askeri  operasyonlarının sona ermesidir."
 
Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye liderler zirvesi
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon  konuşmasını da hatırlatan Ruhani, şunları aktardı:
 
"Bugün telefon konuşmamızda Sayın Putin de söyledi. Türkiye, Rusya ve  İran'ın gelecek günlerde Suriye için üçlü liderler zirvesi gerçekleştirmelerinin  zaruri olduğunu ifade etti."

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