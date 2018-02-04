Ruhani: ABD, 'vicdansız ikiyüzlülük' sergiliyor

İran merkezli Mehr haber ajansının aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington 'un nükleer silahlar konusunda çelişkili bir tutum sergilediğini kaydederek "Kitle imha silahları kullanımını insan suçu olarak gören ve dünyadaki tüm kimyasal silahların imhası konusunda ısrar eden ABD 'liler, rakiplerine karşı kullanmak için nükleer deposunu modernize etme amacıyla silahlanma yarışına girdi" dedi.

"Bu durumdaki bir ülke, barış, dostluk ve barışçıl yaşam vaktinin geldiğini ve savunma gücüne gerek olmayacağını söyleyebilir mi?" sorusunu yönelten Ruhani, ABD'nin vicdansız ikiyüzlülükle Rusya 'ya nükleer silah tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Pentagon, önceki gün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Belgede, "ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" denmişti.

Kaynak: Sputnik Türkiye