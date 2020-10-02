Rubato solisti sevgilisini darp etti! 35yıl hapsi isteniyor

“Bardak fırlattı”

Evden çıkmasına engel olmuş

İddianamede; B.Y. ‘nin bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun’un çıkmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.’nin evde bulunan cep telefonunu ve bilgisayarı kullanmak istediği ancak sanık tarafından buna engel olunduğu vurgulanırken, müşteki kadının kendisini odaya kitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi. İddianamede sanığın olayın ardından odanın kapısına gelerek özür dilemeye başladığı açıklandı.

Yüzünden kanlar gelince bırakmış

B.Y.’nin kapıyı açması üzerine sanığın içeri girerek öpmeye çalıştığı, müşteki kadının engel olmak istemesi üzerine ise kolunu arkaya doğru ters çevirerek kafasına ve suratına yumruk atmaya başladığı belirtildi. İddianamede müşteki B.Y.’nin yüzünden kanlar geldiği ve bunun üzerine sanığın mağdur kadını bıraktığı anlatıldı.

Olayı kimseye anlatmazsa hastaneye götüreceğini söylemiş

B.Y.’nin banyoda yüzünü temizlerken bilincini kaybettiği ve kendine geldiğinde sanığın yüzüne buz koyduğu da iddianamede aktarılarak, sanık Arkun’un mağdur kadına olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla hastaneye götüreceğini söylediği, aksi takdirde aralarında geçen özel şeyleri müşteki B.Y.’nin ailesine anlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Müşteki B.Y.’nin kabul etmesi üzerine birkaç saat sonra sanığın yaralı kadını Kadıköy’de bulunan Florance Nightingale hastanesine götürdüğü de iddianamede anlatıldı. Müşteki kadının İstanbul ’da yakını olmadığı ve seyahat kısıtlaması olması nedeniyle korktuğu için merdivenlerden düştüğünü söylediği hastane çıkışı ise sanık eczaneye gittiği sırada kendi videosunu çektiği, evde ise sanığın kanları temizlediği anın kısa bir videosunu çektiği anlatıldı. Müşteki B.Y. ‘nin olayın ardından Tekirdağ ’a ablasının yanına gitmek istediğinde sanığın defalarca kez özür dileyerek gitmesine engel olduğu belirtildi.