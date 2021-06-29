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RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

AA |  29 Haziran 2021 Salı - 18:27 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 18:27

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer seçildi.


TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı.
 
AK Parti, Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün ve Orhan Karataş'ı, MHP ise Deniz Güçer ile Mustafa Yiğit'i aday gösterdi.
 
Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Mehmet Daniş 251, Mete Hacıarifoğlu 2, Orhan Karataş 251, Alptekin Deniz İyigün 0 oy, MHP kontenjanından Deniz Güçer 243, Mustafa Yiğit 5 oy aldı.
 
Bu sonuçla Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

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RTÜK Mehmet Daniş Orhan Karataş
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