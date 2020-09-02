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RTÜK, Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nü erişime açtı

02 Eylül 2020 Çarşamba - 16:40 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 16:40

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Türkçe Telaffuz Sözlüğü"nü okuyucuların kullanımı için erişime sundu.


RTÜK, daha önce bastırdığı telaffuz sözlüğünü yeniledi. Türkçe Telaffuz Sözlüğü okuyucuların kullanımı için erişime sunuldu.
 
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, Türkçe’nin doğru,  güzel ve anlaşılır kullanılması için çalışmalar yürütüyor.
 
Konuya ilişkin çalıştay düzenleyen RTÜK, daha önce bastırdığı telaffuz  sözlüğünü de yeniledi. Üst Kurul, Dr. Serhat Demirel imzalı "Türkçe Telaffuz  Sözlüğü"nü Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması amacıyla yayıncıların kullanımı  için erişime açtı.
 
Türk dili konusundaki önemli çalışmalarıyla bilinen akademisyen  Demirel’in imzasını taşıyan 667 sayfalık çalışma, başta yayıncılar olmak üzere  isteyen herkes için Üst Kurulun internet sitesine yüklendi.
 
Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nün ön sözünü ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin  kaleme aldı. Şahin, "Dilimiz kimliğimizdir" başlıklı yazısında, dünyanın en  zengin dillerinden Türkçe’nin bilhassa radyo ve televizyonlarda doğru  kullanılması gerektiğini vurguladı.
 
Şahin, yazısında, Türkçe'nin en güzel konuşulduğu yayınların hayata  geçirilerek, izleyici ve dinleyicilere örnek olunmasını tavsiye etti.
 

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RTÜK Türkçe Telaffuz Sözlüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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