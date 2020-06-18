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RTÜK'ten yayıncılara "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi" uyarısı

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 12:18 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 12:22

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini (UETS) aktif hale getirmeyen yayıncılara idari yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulundu.


RTÜK'ten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren  düzenlemeyle radyo ve televizyon kuruluşlarına yapılacak tebligatların UETS  üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu, yayıncı kuruluşların bu nedenle PTT'ye  başvurarak, UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale  getirmeleri gerektiği bildirildi.
 
UETS sistemlerini etkin hale getirmeyen kuruluşlara idari yaptırım  uygulanacağına işaret edilen ve medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK tarafından  gönderilen yazıda şunlar kaydedildi: "Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet  yaşanmaması ve olası bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması adına tüm  medya hizmet sağlayıcı kuruluşların UETS'ye özgü elektronik tebligat adreslerini  tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri  gerekmektedir."

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RTÜK UETS uyarı
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