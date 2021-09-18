18 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

RTÜK'ten yayıncılara Türkçe ödülü

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 13:09

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Türkçeyi en doğru kullanan yayıncılara ödül verecek.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, RTÜK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın başlattığı, "Dünya Dili Türkçe" seferberliğinden sonra ilan edilen  "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenliyor.
 
Yayınlarda Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımına azami önem  veren RTÜK, yayın hizmetlerinde dil kullanımı hususunda sadece denetleme yapmakla  yetinmeyerek, aynı zamanda Türkçenin görsel-işitsel medyada doğru kullanılmasını  sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.
 
Bu kapsamda "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe  Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi'ni" hayata geçiren RTÜK, bu yılın başında  ise, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Türk Dil Kurumu (TDK) ile  görsel-işitsel medyada Türkçenin doğru ve güzel kullanımının yaygınlaştırılmasına  yönelik iş birliği protokolü imzaladı.
 
RTÜK, görsel ve işitsel medya alanında Türkçenin doğru, güzel ve  anlaşılır kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli kategorilerde "güzel ve doğru  Türkçe kullanımına" yönelik ödüller vermeyi kararlaştırdı.
 
Yayın kuruluşlarına çağrıda bulunan Üst Kurul, ödül almaya aday  gösterilecek programların adlarının ve yayın tarihlerinin, 30 Eylül 2021 tarihi  mesai bitimine kadar iletilmesini istedi.
 
Yayın kuruluşları, aday programlarını "turkceodulleri@rtuk.gov.tr"  adresine internet üzerinden iletebilecek.
 
Bildirilen programlar, RTÜK'te kurulacak Türkçe konusunda Türkiye'nin  önde gelen uzman isimlerin yer alacağı seçici kurul tarafından incelenerek, nihai  karar verilecek ve ödül alan yayıncılar düzenlenecek törenle ödüllerine  kavuşacak.

ETİKETLER

RTÜK Yunus Emre Türkçe Yılı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.