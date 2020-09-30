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RTÜK'ten yayın ihlali cezalarına ilişkin açıklama

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 23:48 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 23:48

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yayıncı kuruluşa ve programa göre değil, ihlalin ağırlığına ve içeriğine göre yasanın belirlediği müeyyidelerin uygulandığını bildirdi.


RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, TBMM'de millet  iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'da görev ve yetkileri gösterilen Radyo ve  Televizyon Üst Kurulunun, tüm medya hizmet sağlayıcılarına eşit mesafede  yaklaşarak düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.
 
RTÜK'ün bugün yapılan son toplantısında Üst Kurul uzmanlarınca  hazırlanan raporların değerlendirildiği ve yasa ihlali yapan yayıncılara  yaptırımlar uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara ayrım yapmaksızın  adil bir yaklaşım sergilemekte, ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yapmaktadır.  Kimi çevrelerin kasıtlı ve haksız bir şekilde ortaya attığı bazı kuruluşlara  orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.  RTÜK, yayıncı kuruluşa ve programa göre değil, ihlalin ağırlığına ve içeriğine  göre yasanın belirlediği müeyyideleri uygulamaktadır."
 
  
 

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