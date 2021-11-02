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RTÜK’ten yapımlar için ‘milli ve manevi değer’ çağrısı

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 12:56 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 12:56

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun düzenlediği "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinde, toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması talebinde bulunuldu.


RTÜK, Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş  birliğiyle, 29 Haziran'da İstanbul'da, medyanın aile yaşamına etkilerinin ele  alındığı "Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı"nın ardından 12 maddelik sonuç  bildirgesi yayımlandı.
 
Bildirgede, toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile  yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması istendi.
 
Gündüz kuşağında aile içi yaşantıların toplumun göz önüne serilmesi sonucunda aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve  toplumsal değerlerini erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi gerektiği  belirtilen bildirgede, şu değerlendirmeler yer aldı:
 
"Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf ve adetlerine aykırı, çarpık ilişkiler, entrika ve aile içi şiddet gibi  olumsuz konuların işlenmesinde azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların  sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi, medyanın  eğitici yönü ön plana çıkarılarak eğitici yayınların teşviki ile aile içi  eğitimin sağlanması ve toplumda ortak bir sivil bilincin oluşturulması önerilmektedir."
 
Medya okur yazarlığı eğitimleri yaygınlaştırılmalı
 
Şiddet içerikli haberlerin sunumunda habere konu olan kişilerin ve  aile değerlerinin zarar görmemesi adına söylem, fotoğraf, video, ses gibi haberin  temel unsurlarının daha dikkatli hazırlanması gerektiğinin vurgulandığı bildirgede, bunların kamusal sorumluluk çerçevesinde ekrana getirilmesi gerektiği  ifade edildi.
 
Bildirgede, kamu kurumları, sivil toplum ve medya kuruluşları  tarafından aile değerlerinin korunmasını teminen ortak etik ilkeler belirlenmesi,  toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak şekilde  medya okur yazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması önerisinde bulunuldu.
 
Akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulamasının faydaları hususundaki  tereddütlerin en aza indirilmesine dikkat çekildiği bildiride, uygulamalar  noktasında ortak bir tavır belirlenmesi gerektiği belirtildi.
 
Bildirgede, şunlar kaydedildi:
 
"Aile değerlerinin toplumsal yaşamdaki varlığı kapsamında, kamuoyu  bilinci oluşturmaya yardımcı olacak etkileyici ve bilimsel temelli öncelikli  yayın sayılarının artırılması, dijital platformlarda yetişkin ve çocuk  içeriklerinin tasnif edilerek, kategoriler oluşturulması ve ebeveyn kontrol  mekanizmasının etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması, dijital medya hukuk  oluşturulması ve sosyal medyanın denetlenmesinde kurumlar arası iş birliği  yapılması, isteğe bağlı yayın hizmeti sunan yayıncılar tarafından satın alınan  içeriklerin öz denetim sürecinden geçirildikten sonra yayımlanması  önerilmektedir."

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Kültür ve Turizm bakanlığı aile bakanlığı
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