RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı. Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.
@TCKulturTurizm ile @iletisim’in desteklediği RTÜK, @trt, @diyanetbasin, @EruMedya ve @setavakfi’nın 25.05.2021’de düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı. pic.twitter.com/ycUfZlsiWe— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 14, 2020