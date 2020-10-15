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RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

15 Ekim 2020 Perşembe - 12:06 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 12:06

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısına çıkıldığı duyurdu.


RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı. Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.
 

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