RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

@TCKulturTurizm ile @iletisim’in desteklediği RTÜK, @trt, @diyanetbasin, @EruMedya ve @setavakfi’nın 25.05.2021’de düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı. pic.twitter.com/ycUfZlsiWe