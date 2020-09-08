RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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RTÜK'ten "imam hatiplilerle ilgili açıklama" incelemesi
AA | 08 Eylül 2020 Salı - 15:06 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:38
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.
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