08 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.088 -0.78 EURO 8,8120 0.01
USD 7,4830 0.38 ALTIN 460,410 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

RTÜK'ten "imam hatiplilerle ilgili açıklama" incelemesi

AA |  08 Eylül 2020 Salı - 15:06 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 15:38

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.


RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon  kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri  nedeniyle  inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
 

ETİKETLER

RTÜK Erol Mütercimler İmam-Hatip Camiası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.