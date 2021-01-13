RTÜK'ten Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Ben türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklaması nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Siyaset çi Fikri Sağlar ’ın televizyon yayınında sarf ettiği ve kamuoyunda çok tartışılan sözleri RTÜK’ün gündemine geldi.

Üst Kurul, “Şirin Payzın ile Sözüm Var” programına konuk olarak katılan Sağlar’ın “Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. Ama örtünmesi bir militanlaşmanın ve bir ideolojik mücadelenin nedeni ise kaldı ki öyleydi, şimdi işbaşına geldiler o mücadeleyle olan insanlar” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Yayındaki başörtülü hakimlerin taraflı karar alabileceğini iddia eden ifadelerin toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedeleyeceği kanaatine varan RTÜK, toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul gören inanç değerlerini aşağılayan ifadeleri yayınlayan Halk TV ’nin yasa ihlali yaptığını belirledi. Sözleri başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV’nin cezalandırılmasına hükmetti.

Editoryal sorumluluk gereği konuğun yayında uyarılmadığını da tespit eden RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri... ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" ilkesini ihlal eden yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TELE 1’E RTÜK’TEN CEZA

RTÜK, Tele 1 ana haber bülteni sunucusu Evren Özalkuş'un öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine ilişkin sözlerini de inceledi.

Yayında “Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor" sözlerini sarf eden Özalkuş'un Diyanet İşleri Başkanlığı ’nı itham etmesi nedeniyle Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.