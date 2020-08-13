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RTÜK'ten çok sayıda TV'ye para cezası

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 18:01

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde lise ve üniversiteye giriş sınavıyla ilgili kararlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadelerin kullanıldığı KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının  görüşüldüğü Üst Kurul toplantısında, Kovid-19 salgını, sağlık beyanıyla sahte  ürün ve ilaç pazarlaması yapan programlar ele alındı.
 
Üst Kurul, 19 Haziran'da KRT'de yayımlanan "Gündem Özel" programının  konuğu Serdar Savaş'ın, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının salgın  sürecinde düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Sağlık Bakanı Koca ile devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliğinde olduğuna  kanaat getiren Üst Kurul, KRT'ye idari para cezası uyguladı.
 
Üst Kurul, "Radyo Harman"daki programa katılan HDP Grup Başkanvekili  Hakkı Saruhan Oluç'un, Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik iddiaları  nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında program durdurma ve idari para cezası  kararları alındı.
 
Üst Kurulun gündeminde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç  pazarlaması yapan kanalların programları da vardı.
 
RTÜK, yalan beyanlarla halkı kandırarak sahte ilaç ile cinsel ürün  satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden Top Shop TV, Ber TV,  Arafat TV, Alaska TV ve Dolunay INT kanallarına yayın durdurma ve idari para  cezası verdi.
 
  
 

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