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RTÜK'ten bazı yayın kuruluşlarına "27 Mayıs" cezası

AA |  04 Haziran 2020 Perşembe - 17:13 | Son Güncelleme : 04 06 2020 - 17:39

RTÜK, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini öven ve eski Başbakan Adnan Menderes hakkında küçük düşürücü ifadelerin kullanıldığı bazı kanallara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, kurulun haftalık olağan  toplantısında, 27 Mayıs darbesi, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması  yapan programlar ele alındı.
 
Toplantıda, izleme uzmanlarının raporlarını görüşen Üst Kurul, "18  dakika" programının sunucusunun, merhum Menderes'e ilişkin, "Menderes demokrat  falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir." sözleri nedeniyle Tele1'e ceza  verdi. Kurul, ilgili kanun uyarınca yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para  cezası uyguladı.
 
Ayrıca Üst Kurul, aynı programın sunucusunun, İstanbul'un fethini  sömürgecilikle bağdaştırması ve Ayasofya'da okutulan Fetih Suresi'ni, "provoke  edici bir eylem" olarak yorumlaması nedeniyle bu durumu yasa ihlali olarak  değerlendirerek cezai müeyyide uyguladı.
 
Ekrandan darbe kutlamasına ceza
Üst Kurul, "Günaydın Türkiye" programında, "27 Mayıs İhtilali Kutlu  Olsun" isimli marşı yayınlayan Ulusal Kanal'ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş  ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiğine  hükmederek, kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
 
Üst Kurulun gündeminde sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması  yapan kanalların programları da yer aldı.
 
RTÜK, yalan beyanlarla halkı kandırarak, sahte ilaç ve cinsel ürün  satışı yapan 1 An TV, Ber TV, Arafat TV, Alaska TV, Kanal Tek, Süper TV  kanallarına ağır para cezası,  program durdurma ve lisans iptali yaptırımları  uyguladı.
 

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