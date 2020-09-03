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RTÜK'ten AKİT TV'ye ceza

03 Eylül 2020 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 16:02

RTÜK, AKİT TV'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin verilen haberde alt bantta yer alan ve tepki çeken ifadeler nedeniyle idari para cezası verilmesine karar verdi.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili başlattığı inceleme sonucunda kanala idari para cezası kesti.
 
RTÜK, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
 
"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."
 

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