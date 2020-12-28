RTÜK'ten açıklama: 2021 yılında devreye alacağız

RTÜK tarafından yayınlanan yazılı açıklamada günümüzde medya, sahip olduğu içerik ve görsel çekiciliği ile eğitim sistemlerinin en önemli rakibi konumuna geldiğini belirterek, “Medyanın eğitim sistemimizin rakibi olması yerine en yakın destekçisi olabileceğini de Milli Eğitim Bakanlığımızın pandemi sürecinde başarılı bir şekilde uyguladığı EBA örneğinde görüyoruz.

Üst Kurulumuz tarafından aile ve çocukların korunması amacıyla başta denetim faaliyetleri olmak üzere aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Aile ve çocuk dostu yapımları özendirmek için önemli teşvik mekanizmalarımızı 2021 yılında devreye alacağız. Ayrıca Üst Kurulumuz tarafından topluma örnek olan program ve yapımlara farklı dallarda Medya Mükemmellik ödülleri vereceğiz. Yine bilindiği üzere akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulaması, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korumak üzere tasarlandı.

Anne ve babalara çocukların uyku saatinin geldiğini hatırlatmak ve çocukları uykuya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında yayınlanan çizgi canlandırma, izleyicilerin beklentilerini ve yeni yayın teknolojilerini karşılayacak şekilde yeniden oluşturuldu” ifadelerine yer verildi.

Özellikle tam gün sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde aileler, çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçirdiği bildirilen açıklamada “Herkesin malumu olduğu üzere sağlıklı toplumsal yapılar oluşturma sürecinin en önemli unsurlarından biri medya içeriklerine eleştirel bakabilen ve analiz etme yetisi gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Okullarda medya okuryazarlığı derslerinin verilmesine ve ders müfredatının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız yeni güncellemelerle devam ediyor. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın da toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak yayın akışlarında eğitici ve öğretici yapımlara yer verdiklerini biliyoruz. Özellikle tam gün sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde aileler, çocuklarıyla birlikte ekran karşısında daha çok zaman geçiriyorlar. Televizyonlarda yayınlanan programların etkisi, önce toplumumuzun en güçlü yanını oluşturan aileler üzerinde görülmekte ve ardından tüm topluma yansımaktadır. Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde tamamlandı:

“Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz. Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın, içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz. Bu durum kanuni bir yükümlülüğün ötesinde kamusal sorumluluk olarak görülmelidir. Bilhassa evde kalacağımız günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanması temennisiyle tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımıza başarılar diliyoruz.”