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RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 18:03

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX TV, Halk TV, TV 100, Tele 1 ve KRT'ye yaptırım uyguladı.


RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurul'un haftalık olağan  toplantısında izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü belirtildi.
 
Üst Kurul'un öncelikle FOX televizyonuna ait dosyayı incelediği  aktarılan açıklamada, sunucu Selçuk Tepeli'nin 3 farklı haberdeki ifadelerinin  yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildiği kaydedildi.
 
 Açıklamada, Tepeli'nin ifadelerinin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk  ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılarak FOX TV'ye idari para cezası  uygulandığı aktarıldı.
 
Tele 1'e dört farklı müeyyide
 
 Açıklamada, Üst Kurul'un Tele 1 kanalına da "5. Boyut" program konuğu  Mehmet Tezkan ve "Gün Başlıyor" program sunucusu Can Ataklı'nın sözleri nedeniyle  idari para cezası uyguladığı ifade edildi. Tele 1'e ayrıca "Türkiye'nin Gündemi"  programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sözleri  nedeniyle idari para cezası verildiği aktarıldı.
 
Üst Kurul'un Tele 1'de "Gün Ortası" haber bültenindeki yayına ilişkin  bir dosyayı daha incelediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bir konuşmasının canlı yayınla  verilmesi esnasında dile getirilen sözler ile konuşma sırasında geri plandaki  topluluğun attığı sloganların, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın  Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerinin ihlal ettiği, bunların Türk toplumunun  milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ile kişileri eleştirmenin ötesinde küçük  düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari  para cezası uygulandı."
 
RTÜK'ün aynı konuşmanın canlı yayını için KRT televizyonuna da idari  para cezası müeyyidesi uyguladığı bildirildi.
 
Halk TV'nin iki dosyası incelendi
 
Üst Kurul'un Halk TV'de yayınlanan "İki Yorum" programında Levent  Gültekin ve Murat Sabuncu'nun kullandığı ifadelere ilişkin dosyayı da incelediği  aktarılan açıklamada, "RTÜK, bu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1.  Fıkrasının (ç) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası  yaptırımı uygulanmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, Üst Kurul'un Halk TV'ye "Görkemli Hatıralar" programından  dolayı da ceza verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Yayında CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen  'Cemo' isimli şarkının Grup Yorum'un DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan  yargılandığı davanın iddianamesine 'terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç  işlemeye alenen teşvik etmek' iddiasıyla dahil edildiği tespit edilerek, ilgili  yayın nedeniyle yayıncı kuruluşa program durdurma ve idari para cezası verilmesi  kararlaştırıldı."
 
Üst Kurul'dan iki ayrı yaptırım da TV 100'e
 
Açıklamada, Üst Kurul'un TV 100'ün "Var Odası" programında, yayın  ilkeleri arasında yer alan "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer  verilemez" hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdiği vurgulanarak, kanala idari  para cezası uygulandığı bildirildi.
 
Aynı kanalda "Şimdi Konuşalım" programında "YPG'ye Türkiye üzerinden  silah götürüldüğüne" ilişkin ifadelerin yer aldığına dikkat çekilerek, bunların  doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle kanala idari  para cezası verildiği aktarıldı.

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