RTÜK personel alımı! RTÜK sınavla 30 uzman yardımcısı alıyor!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 30 uzman yardımcısı alacak. RTÜK tarafından yayınlanan ilanda, münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacağı belirtildi. Peki, RTÜK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? RTÜK personel alımı başvuru şartları ne? İşte RTÜK personel alımı sınavı başvurusu!

RTÜK personel alımı ilanı kurumun internet sitesinde yayınlandı. RTÜK sınavla 30 uzman yardımcısı alacak. RTÜK personel alımı ilanında, Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacağı bildirildi. Peki, RTÜK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? RTÜK personel alımı başvuru şartları ne? RTÜK personel alımı sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte RTÜK personel alımı ilanı ve detayları...

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sınavla 30 uzman yardımcısı alacak. RTÜK personel alım ilanı kurumun resmi internet sitesinden yayınlandı.

RTÜK personel alımı ilanında, "Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır." denildi.

RTÜK PERSONEL ALIMI SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

RTÜK tarafından yayınlanan ilanda, yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS ’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce , Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2019 veya 2020 yılında sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formunu Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

RTÜK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından yapacaklar. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formunun ön yüzündeki alanları bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz doldurduktan sonra, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları formun arka yüzünde özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alanı ise alınacak çıktı üzerinden elle doldurup başvuru formunu imzalayacaklar. Adaylar başvuru formunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile göndererek veya hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında RTÜK Genel Evrak Şubesine elden teslim ederek başvuruda bulunabilecek.

Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek. Adaylardan, Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu dışında bir belge istenmeyecek.

RTÜK SINAVI KONULARI

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 14 Aralık 2020 tarihinde başlayacak, 18 Aralık 2020 tarihinde son bulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek.

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak belirlenecek.