RTÜK 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor

Kültür ve spor severleri yakından ilgilendiren listeye son şekli önümüzdeki günlerde verilecek.

Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin yakından takip ettiği “RTÜK Önemli Olaylar Listesi” yenileniyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz açık yayın yapmak zorunda.

6112 SAYILI YASA’DAN GELEN YETKİ

Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor. 6112 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre;

(2)Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar.

(3) Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz."

SÜREÇ BAŞLADI

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, yeni listenin hazırlanması için süreci başlattı. İlgili tarafların ve tüm vatandaşlardan gelecek talepler, 1 ay içerisinde onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletilecek. Gelecek görüşlere göre listenin son şekli verilerek Üst Kurul’da görüşülecek