RTÜK 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelledi

"Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları, FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları, Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları, Türkiye Kupası (futbol, basketbol , voleybol, hentbol) karşılaşmaları, UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması, Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları, Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları, Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (kadınlar-erkekler), Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Akdeniz Oyunları, İstanbul Maratonu, Gazi Koşusu, İslam Dayanışma Oyunlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus), Yunus Emre Şenlikleri, Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri, Nevruz Etkinlikleri ve Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları"