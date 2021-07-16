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RTÜK İletişim Dergisi yayın hayatına başladı

16 Temmuz 2021 Cuma - 14:11 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 14:11

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan İletişim Dergisi, temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı.


RTÜK'ten yapılan açıklamada, uluslararası nitelikte dizayn edilen  derginin yayıncılık alanında yeni bir vizyon çizeceği ifade edildi.
 
Her sayısında medya profesyonellerinin kendilerini geliştirebileceği  yazıların yer alacağı belirtilen açıklamada, ebeveyn ve gençlerin yararlanacağı  makalelerin de alanında uzman kişiler tarafından dosya halinde aktarılacağı  bildirildi. İlk sayısı yayımlanan RTÜK İletişim Dergisi'nde, medya çalışanlarının  istifade edeceği bilgiler de bulunacak.
 
Medya paydaşları olan izleyici ve dinleyicilerin daha aktif birer  medya okuryazarı olmasını sağlama adına medyanın sosyolojisi, psikolojisi  ekonomisi de detaylarıyla RTÜK İletişim Dergisi'nde işlenecek.
 
"Medya ve İslam Düşmanlığı" özel tema olarak belirlendi
 
Açıklamada, derginin ilk sayısında okuyucu ile buluşacak isimlere de  yer verildi.
 
Buna göre, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof.  Dr. Ali Erbaş, Prof. Dr. Kemal Sayar, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya,  Prof. Dr. Edibe Sözen, Aydın Doğan Yalçındağ, Hasan Hüseyin Ertok, İbrahim Uslu  gibi isimler RTÜK İletişim Dergisi'nde okuyucularla buluşuyor.
 
İlk sayısında özel tema olarak "Medya ve İslam Düşmanlığı" başlığının  belirlendiği dergide, takviye edici gıda reklamlarının yanıltıcı yönü, engelli  bireylerin medyada temsili, yapay zeka, medya okuryazarlığı, çocuk ve medya gibi  konu başlıkları bulunuyor.
 
Dergide ayrıca, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık alanında  çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere ilişkin sorunlu hususlar  da yer alıyor.
 
"RTÜK'ün tüm paydaşlarla olan bağlantısı güçleniyor"
 
Konuya ilişkin açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,  derginin alana yeni bir soluk getireceğini ifade etti.
 
Şahin, "Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine  her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha  ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Dergi için destekte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  devlet büyüklerine ve derginin çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür eden  Şahin, "1994'te başlayan çalışmalarına yeni bir ivme katan RTÜK, Türk toplumunun  değerlerini koruma, tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı,  yenilikçi medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olma hedefiyle yola hızla devam  ediyor." görüşünü paylaştı.

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