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RTÜK gündüz kuşağı programları için harekete geçti!

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 18:18 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 18:18

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, gündüz kuşağı programlarına yönelik artan şikayetleri görüşmek için 7 televizyon kanalının genel müdürleriyle bir araya geldi.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre üst kurul gündüz kuşağı programlarını  mercek altına aldı.
 
Daha önce kanal yöneticilerine uyarıcı mektup gönderen RTÜK Başkanı  Ebubekir Şahin, artan şikayetler üzerine 7 televizyonun genel müdürünü Ankara'da  toplantıya davet etti.
 
Şahin ve Üst Kurul üyeleri, RTÜK İletişim Merkezi, CİMER ve sosyal  medya gibi mecralardan gelen vatandaş bildirimlerini kanal yöneticilerine  aktardı.
 
Toplantıda 3 ana başlıkta konuyu ele alan RTÜK yönetimi, çocukların  korunması, toplumsal değerler ve kadına yönelik şiddet ile medyada kadın  temsiliyeti temalarını işledi.
 
Üst Kurul uzmanlarının hazırladığı sunumda, yayın örnekleri  gösterilerek, program içerikleri yayıncılık ilkelerine uygunluk açısından  değerlendirildi.
 
Bütün radyo ve televizyonların imza atarak onayladığı Yayıncılık Etik  İlkelerinin hatırlatıldığı toplantıda, kuşak programlarına ilişkin öneriler  aktarıldı.
 
Öz denetim mekanizmalarının geliştirilmesi, yayıncıların sivil toplum  ve meslek birlikleriyle daha aktif iş birliği içinde olmaları önerildi.
 
Medya profesyonellerinin eğitimlerinin iyileştirilmesinin de talep  edildiği toplantıda, programlarda kadınların saygınlığının ön plana çıkarılması,  aile bütünlüğünün korunması, çarpık ilişkilerin sunumunun önlenmesi ve kişisel  verilerin korunması konularında hassasiyet gösterilmesi istendi.
 
"Bugün kuşak programlarında pek çok yayın ilkesi ihlali mevcut"
 
Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Şahin, üst kurulun düzenleme ve  denetleme faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini ve paydaşlarıyla aktif bir iş  birliği politikası yürüteceğini belirtti.
 
Vatandaşlardan gelen şikayetleri çok önemsediklerini anlatan Şahin,  "'Gündüz kuşağı programları kaldırılsın' demiyoruz. Bu programların revize  edilmesinden ve yeni bir bakış açısıyla ele alınmasından yanayız. Bu programların  ciddi bir izleyici kitlesine sahip olduğunu reytinglerden görüyoruz. Özellikle  gündüz saatinde evde bulunan ev kadınları, çocuklar ve emekliler gibi önemli bir  kesimin takip ettiği gündüz kuşağı programlarının zararlı değil, tam tersine  faydalı içerikleriyle anılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Kadınların eğitimine yönelik içerikler veya eğitici ve bilgilendirici  unsurların kuşak programlarda yer alabileceğini ve bunların da izleyicide  karşılık bulacağını bildiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:
 
"Bugün kuşak programlarında pek çok yayın ilkesi ihlali mevcut. RTÜK  olarak 'her uygunsuz içeriğe ceza verelim' gibi bir anlayışta değiliz. Mümkün  olduğunca yayıncılarımızla iletişim halinde aksaklıkların giderilmesini daha  doğru buluyoruz. Sizlerden toplumsal ve kültürel değerlerimize hassasiyet  göstermenizi önemle istirham ediyoruz. Çocukların korunması ve kadına yönelik  şiddete karşı yapılacak her çalışmada yanınızda olduğumuzun bilinmesini  istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Toplumumuz ortak, değerlerimiz ortak.  Kültürümüzü, değerlerimizi, birliğimizi koruyarak, medyamızın itibarının çok daha  yükseklere çıkarılmasını arzu ediyoruz."
 
Toplantıya, Kişisel Verileri Koruma Kurulundan da katılım sağlandı.  Kurul Üyesi Hasan Aydın, "Gündüz kuşaklarında kişisel verilerin mahremiyetinin  ihlali ciddi mağduriyetlere yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Toplantıda yapılan sunumda, gündüz kuşağı programlarında kişisel  verilerin gizliliğinin ihlal edildiğini belirten yetkililer, suç olan bu duruma  ilişkin azami hassasiyet beklediklerini ifade etti.
 

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK gündüz kuşağı
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