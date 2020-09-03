03 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.076 -0.71 EURO 8,8210 0.77
USD 7,4490 0.89 ALTIN 462,590 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

RTÜK ceza verdi! Netflix filmi "Minnoşlar" yayından kaldırıldı

03 Eylül 2020 Perşembe - 15:41 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 16:13

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden isteğe bağlı  yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst  Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü.
 
Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu ele alan Üst  Kurul, 9 Eylül 2020'de yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin  fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü  yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.
 
Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde  yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk  istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine  RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1.  fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve  engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal  ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması  gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.  
 
Akit TV raporunu da ele aldı
Akit TV'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin verilen haberin alt  bandında Anıtkabir için kullanılan ifade de Üst Kurul toplantısında görüşüldü.
 
RTÜK, söz konusu ifadenin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda  kalması sebebiyle Kanun’da yer alan "Yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları  eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde  ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiğini belirledi. Üst Kurul, yayıncı  kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.
 
Sahte ürün satışı yapılan televizyon kanallarının da gündeme geldiği  toplantıda, sağlık beyanıyla halkı kandırarak sahte ürün ve bitkisel ilaç satan  KANAL YALOVA, TOP SHOP TV, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına en üst  sınırdan para cezasıyla program ve yayın durdurma cezası verildi.
 

ETİKETLER

RTÜK Netflix film ceza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.