Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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- RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: İnceleme başlatıldı
RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: İnceleme başlatıldı
29 Ağustos 2021 Pazar - 17:56 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 17:56