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RTÜK Başkanı Şahin'den tepki: İbretle izliyorum

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 1:27 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 1:27

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin bir yayında ordumuza hakaret etmeye hakkı yoktur. Verilen ceza, haber kanalının geneliyle ilgili değil, söz konusu ismin beyanlarının yer aldığı programa ilişkindir." ifadesini kullandı.


RTÜK'ün, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu  programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayımlayan Habertürk televizyonuna 5  kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulamasına  dair yaptığı yazılı açıklamada Şahin, Üst Kurul'da bir tek kişi tarafından  alınması mümkün olmayan kararların yargıya açık olduğunu belirtti.
 
Şahin, başkanlığını yürüttüğü Üst Kurul'un 2 Aralık'taki toplantısında  bir izleme uzmanının raporunu gündemine alarak yayına ilişkin kararını verdiğini  ve gerekçesinin kamuoyuna açıklandığını anımsattı.
 
İki gündür RTÜK'ü ve şahsını hedefe koyan tartışmaları dikkatle ve  ibretle izlediğini ifade eden Şahin, "Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza  yapılan hakareti konuşan yok. Bir kişi, herkesin izleyebileceği bir yayında Türk  Silahlı Kuvvetlerine söylemekten imtina ettiğim şekilde dil uzatıyor, yayının  sorumlusu ise adeta izlemekle yetiniyor. Sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin bir  yayında ordumuza hakaret etmeye hakkı yoktur. Verilen ceza haber kanalının  geneliyle ilgili değil, söz konusu ismin beyanlarının yer aldığı programa  ilişkindir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası  olamaz"
 
Şahin, RTÜK üyeleri ve çalışanlarının kanunun verdiği yetkiyle  görevlerini yerine getirdiklerini, özveriyle görev yapan Üst Kurul uzmanlarını  diline dolayarak haksızlık edenlerin, çalışma arkadaşlarının kişilik haklarına  saldırdığını belirtti.
 
Üst Kurul denetiminde olan bir mecrada, RTÜK aleyhinde, görevini  yerine getirerek aldığı kararı acımasız bir üslupla eleştiri sınırlarını aşarak,  tezyif eden yayınların dikkatlerinden kaçmadığını bildiren Şahin, şunları  kaydetti:
 
"Hiçbir yayın kuruluşu RTÜK’ün hasmı değildir, olamaz da. Bu kapsamda  ilgili kanalın RTÜK’ü hasmı gibi gösteren bir yayın politikası yürütmesi kabul  edilemez. Kanal hakkında verilen kararla ifade özgürlüğüne müdahale edilmiş gibi  algı oluşturmak maksatlı bir yaklaşımdır. Bağımsızlığımız ve egemenliğimizin  güvencesi olan ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası  olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez. Yayın  kuruluşunun ekranlarına çıkan seçme isimlere sormak istediğim bir soru ise Türk  ordusuna olmadık hakaret eden programı ve hakaret sahibini ne zaman  kınayacaklarıdır? Keşke RTÜK aleyhine yapılan bu planlı yayınlar, kahraman  askerlerimize hakaret edilirken de yapılabilseydi. RTÜK olarak halkımızın göz  bebeği olan ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya  devam edeceğiz."
 

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RTÜK Ebubekir Şahin Televizyon
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