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RTÜK Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 16:59 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 16:59

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk milletinin ve İslam dünyasının bayramını kutladı.


Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bolluk ve  bereket sofralarında buluşamadıklarını ama ramazan sevinci ve gönül  birlikteliklerinin eski yılları aratmadığını ifade etti.
 
Şahin, şunları kaydetti:
"Bayramla birlikte coşku ve heyecanımızın en üst noktaya çıktığı bu  günlerde geleneğimizin aksine birbirimizi uzaktan tebrik edeceğiz.  Ancak  biliyoruz ki, kalplerimiz bir. Başta tüm radyo ve televizyon yayıncılarımız olmak  üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı yürekten  kutluyorum."
 

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RTÜK Başkanı RTÜK bayram bayram mesajı
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