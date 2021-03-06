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RTÜK Başkanı Şahin açıkladı! 'Mümkün değil'

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 13:28 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 13:28

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi dijital diktatörlüğe ve siber zorbalığa karşı her türlü hukuki mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Nasıl ülkemiz sınırlarımız içinde teröre ve terör faaliyetine izin vermiyorsak, dijital ve sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir." dedi.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir  Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Anadolu  Yayıncılar Derneğince, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Dijital Dünya  Çalıştayı'nın açılışında konuştu.
 
Türkiye'de lisanslı yayın yapan 1289 özel radyo ve televizyon kanalı  olduğunu ifade eden Şahin, yayıncılık alanının karasaldan dijitale doğru hızlıca  geçiş yaptığını, geleneksel yayıncıların bu gelişmelere uyarak dijitalleşme  yolunda hızlıca adımlar attıklarını söyledi.
 
Şahin, cep telefonları ve tabletlerle dijital medyanın takibinin her  yerde ve her an yapılabildiğini dile getirerek, artık dijital uzantısı olmayan  klasik yayın organının kalmadığını, basılı gazetelerle başlayan haberciliğin  mobil cihazlar aracılığıyla herkese ulaştığını, halk gazeteciliği ya da vatandaş  gazeteciliği kavramlarının akıllı cihazlarla gelişerek medyayı güçlendirdiğini  kaydetti.
 
Şahin, yerel yayıncılık alanının etkin ve verimli bir şekilde gücünü  hissettirdiğini dile getirerek, "Karasal ortamda 151 yerel televizyon, 786 radyo  yayın yapıyor. Türkiye'de birçok Avrupa ülkesinden daha fazla yerel medyada  faaliyet gösteren radyo ve televizyon bulunmaktadır. Bu da bizi memnun  etmektedir. Yerel radyo ve televizyonlarımız geniş yelpazede izleyici ve  dinleyiciyle buluşuyor, iletişim teknolojilerinin gelişimiyle de her yerde her  zaman çok kısa sürede de kendi alanıyla ilgili bilgi aktarımını rahatça  yapabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Dijital platform yayıncılığında çocukların korunması için önlemler  alıyoruz"
 
Son yaptıkları kamuoyu araştırmasından bazı verileri paylaşan RTÜK  Başkanı Ebubekir Şahin, şunları ifade etti: "Kamuoyu araştırmamıza göre, Türkiye'de dijital yayın platformlarını  kullananlar yüzde 25'lere çıktı. 18-24 yaş aralığındaki gençlerimiz yüzde 43  oranında dijital yayıncılık platformlarını takip etmektedir. Bu yaş grubundaki  öğrencilerin dijital yayını izleme oranı ise yüzde 52'dir. Dijital yayın  mecralarına bağlanma yüzde 63 oranıyla en çok akıllı telefonlarla sağlanmaktadır.  Dijital yayınlar günde en az 2 saat izlenirken yüzde 60 oranıyla en çok dizi  filmlerinin takip edildiği görülmektedir. Seç izle platformlarından izlenenlerin  ilk 10'da yer alanların dizi olduğu ve bunların içerisinde de 4 yerli yapımın  izlendiği görülmektedir. Bu veriler bizi bir taraftan sevindirirken bir taraftan  da düşündürmektedir. Gördüğümüz kadarıyla bu yaş grubundaki gençlerimiz,  özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın böyle bir alanda çok hızlı bir şekilde  var olmaları ve takip etmeleri bizlerin omuzlarına büyük yük yüklemektedir."
 
Araştırmaya katılanların yüzde 42'sinin dijital platform  yayıncılığında çocukların uygunsuz içeriklerden korunması için gerekli önlemlerin  alınmadığını düşündüğünü anlatan Şahin, önlemler alındığını, kanunların ve  yönetmeliklerin çıkarıldığını ve uygulanmaya devam edildiğini söyledi.
 
Şahin, "Fakat algı olarak bu alanların denetlenmediği veya bu  alanlarda boşluk olduğu şeklinde bir yaygın kanaat oluşmakta. Bunların  giderilmesi için de ilerleyen süreçte çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
 
Pandemi sürecinde televizyon ve radyo dinleme alışkanlıklarının  arttığını dile getiren Şahin, bununla birlikte dijital mecraların takibinin de  artarak devam ettiğini söyledi.
 
Şahin, internet üzerinden yapılan dijital isteğe bağlı platformların  Türkiye'de aldıkları lisansla güvenle izleyici ve dinleyicilerle buluştuğunu,  artık herhangi bir çekincede bulunmadan kendi alanlarıyla ilgili rahat yayın  yapabildiklerini kaydetti.
 
Bu alandaki platformların bugün mali ve hukuki sorumluluklarıyla  yayınlarını sürdürdüğünü dile getiren Şahin, bu alanın düzenlenmesi ve  denetlenmesi görevinin de RTÜK'e verildiğini anlattı.
 
Bu görevi aldıktan itibaren hızlıca yönetmeliği çıkardıklarını  belirten Şahin, bugün Türkiye'de 46 uluslararası ve yerli kuruluşa bu anlamda  lisans verdiklerini, mevcut 903 medya hizmet sağlayıcı kuruluşa da diğer  ortamlardaki yayın lisansları ve haklarına istinaden internet ortamında yayın  izni verildiğini aktardı.
 
Türkiye'deki mevzuat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlandığını  ve bu gelişmelerin birçok Avrupa ülkesi ve Amerika'daki bazı çalışmalara kaynak  teşkil ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: Türkiye'deki büyük uluslararası yayıncılık kuruluşlarının yapmış  olduğu faaliyetler sebebiyle çıkan kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde  Türkiye'den çekileceği, Türkiye'de artık faaliyet göstermeyeceği şeklinde, bunu  özellikle belirtiyorum sosyal medyada ne duruma geldik görelim diye, bu tür yalan  yanlış bilgiler olmasına rağmen, gördüğünüz gibi bugün Türkiye'de yeni yapılan  düzenlemelerle birlikte gerçekten çok geniş yetkilerle birlikte uluslararası  kuruluşlar faaliyetlerini devam ettirmektedir. Sadece uluslararası kuruluşlara  değil, yerel aktörlere de çok ciddi desteklerimiz bulunmakta. Onlarla işbirliği  halinde bu görevimizi yerine getirmekteyiz. Tabii ki ulusal güvenliğimizle milli  ve manevi değerlerimizin korunması, ayrıca çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere  vatandaşlarımızı zararlı yayın içeriklerinden korunması adına yürüttüğümüz  çalışmalarımız devam ediyor."
 
Ebubekir Şahin, 2018 yılında Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya  Hizmetleri Direktifliğinin yenilendiğini, Türkiye'nin bu direktifliğe ilk uyum  sağlayan ülke olduğunu da vurguladı.
 
Türkiye'nin yayıncılık alanında farkını ortaya koyarak birçok batılı  ülkenin öncesinde bu yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altını çizen Şahin,  Avusturya, Danimarka, İsveç, Hollanda, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Portekiz  gibi ülkelerin ancak 2021 Ocak ayında bu mevzuata uyum sağlayabildiklerini  bildirdi.
 
Bunun da Türkiye'nin bu alandaki gelişmeleri ne kadar yakından takip  ettiğini gösterdiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital alan yeni güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir.  Ucu bucağı bilinmeyen, ancak özgürlüklerin sınırsız olmaması gereken internet  yayıncılık alanında ve sosyal ağlarda, kişi hak ve hürriyetlerinin kolayca ihlal  edilebiliyor olması, ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir konudur. Sanal tehdit  hiç olmadığı kadar hayatımıza girmiş durumdadır. siber güvenlik konusu ayrı bir  dal haline gelmiştir. Üst Kurulumuz özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin  koruması adına bu alanda faaliyetlerini, kendi alanına düşen görevlerini yerine  getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir."
 
"14-18 yaş arasında sosyal medya kullanım oranı yüzde 97"
 
RTÜK Başkanı Şahin, sanal alemin hayatın bir parçası olmasıyla  birlikte çocukların yeni medya kullanım alışkanlıkları ve siber zorbalık  konusunda bir araştırma yapıldığını da anlatarak, şunları kaydetti: "14 yaş ile 18 yaş arasında çocuklarımızın sosyal medya kullanma oranı  yüzde 97. Bu çok büyük bir rakamdır. Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de  öğrencilerimizin yine yüzde 56'sının internete bağlandığında tek başına olduğu ve  çevrim içiyken hoşlanmadıkları kişi veya içerikle karşılaştıklarında yüzde 44  oranında yalnız olduğu yönünde veri var elimizde. Aynı zamanda her dört  öğrenciden biri internette hoşlanmadığı içerikle karşılaştığında bu durumu hiç  kimseyle paylaşamamaktadır. Öğrencilerin internette en fazla rahatsız oldukları  konunun siber zorbalık olduğu, yaptığımız araştırmalar neticesinde ortaya  çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler uygunsuz internet reklamlarından ve  yalan, asılsız haberlerden fazlasıyla rahatsız olduklarını belirtmiştir. Gençler  arasında yeni medya kullanımının artması, bu alanda bilinçli bir medya tüketicisi  olmalarını da gerektirmektedir. Bunun için medya okuryazarlığını ve dijital  okuryazarlığı önemsiyoruz. Milli Eğitim müfredatında yer alan medya okuryazarlığı  dersini dijital çağın gerçeklerine uygun hale getirerek yeniden güncelledik. RTÜK  olarak çocuklarımızın bilinçli medya tüketimiyle ilgili sadece çocuklarımızın  medya okur yazarlığına tabi tutulmasının yeterli olmadığını düşünmekteyiz.  Ailelerin de bilinçli medya tüketicisi olmaları anlamında ciddi çalışmalar  yürütmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi dijital diktatörlüğe  ve siber zorbalığa karşı her türlü hukuki mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.  Nasıl ülkemiz sınırlarımız içinde teröre ve terör faaliyetine izin vermiyorsak,  dijital ve sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına  müsaade etmemiz mümkün değildir. İnsanların tacize uğradığı, dolandırıldığı,  onurlarının kırıldığı, linç edildiği, her türlü haklarının çiğnendiği bir dünyaya  teslim olmamız asla düşünülemez. Sosyal medya alanı sınırsız bir alan değildir.  Sınırları belli olan gerçek hayatta da karşılığı olan suçlarla cezalandırılması  gereken bir alan olduğunu tekrar belirtmek isterim."
 
Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı iletişim  Bakanı Fahrettin Altun başta olmak üzere, faaliyetlerine destek veren herkese  teşekkürlerini sundu.
 
"Dijital medya konusu çok önemli"
 
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da çalıştayın  gerçekleşmesi için verdiği desteklerden dolayı Fahnettin Altun'a teşekkür ederek  sözlerine başladı.
 
 Burhan, dijital medya konusunun çok önemli olduğuna işaret ederek,  çalıştaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Nasıl böyle bir çalıştay gerçekleşti? Öncelikle serzenişlerden  başladı. 'Korsan, kaçak yayınlar var. Biz yerel medya mensupları vergimizi  ödüyoruz, RTÜK tarafından denetleniyoruz ancak birtakım yeni televizyonlar çıktı,  Facebook'tan, Twitter'dan yayınlar var. Bu yayınlar denetlenmiyor.' gibi  serzenişler oldu. Birinci sıkıntı reklam boyutu. İkincisi hukuki mevzuattan  kaynaklanan eksiklikler var. Geleneksel medya, televizyonlar, gazeteler herhangi  bir sıkıntı ortaya çıksa ya RTÜK tarafından denetlenir ya da mahkemeler var.  Burada yapılan herhangi bir haber insanların hayatlarını olumsuz etkileyebilir.  Denetimde de sıkıntı vardı, bu yönde şikayetler vardı. Bunları da dikkate almak  gerekiyordu. Yine geleneksel medya, gazeteler, televizyonlar tiraj kaybediyor mu,  izlenme oranlarında, reklamlarında azalma var mı gibi bir takım endişeler vardı.  Hakikaten bu da bir gerçeklik. Bunların da ele alınması gerekiyordu."
 
Bu alanın çok geniş ve büyük bir alan olduğunu dile getiren Burhan,  "Bu konularla ilgili konunun uzmanları burada. Biz yerel medya olarak milli,  yerli, bu ülkeye bağlı, Cumhuriyet, ezan, bayrak, demokrasi diyen bir kuruluşuz.  Ülkenin değerlerinin yanındayız. 20 yıldır sivil toplum çalışması yapıyoruz."  diyerek, sözlerini tamamladı.

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